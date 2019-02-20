Олег Синютка зустрівся із шахтарями ДП «Львіввугілля» Суспільство | 12-02-2019, 17:37 0 166

Сьогодні, 12 лютого, у Червонограді голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся із шахтарями ДП «Львіввугілля».

Під час зустрічі напрацювали варіанти вирішення питань щодо своєчасної виплати заробітної плати, збуту вугільної продукції та модернізацію шахт Львівщини.

Зазначимо, станом на сьогодні шахтарям ДП «Львіввугілля» виплатили 100 млн грн заробітної плати за грудень 2018 року.



