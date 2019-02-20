Молодь запрошують на зустріч щодо організації молодіжного фестивалю «Зашків 2019» Суспільство | 12-02-2019, 17:36 0 150



Для залучення активних людей до вдосконалення та створення нових заходів і подій у межах Всеукраїнського фестивалю «Зашків 2019» 18 лютого відбудеться відкрита зустріч молодіжних громадських організацій. На зустрічі буде обговорено концепцію, мету та основні цілі цьогорічного фестивалю, а також представлено предметні пропозиції щодо співпраці.

Початок о16:00 год у Львівському обласному молодіжному центрі (вул. В. Винниченка, 12).

Організатори: молодіжні громадські організації Львівщини, Міністерство молоді та спорту України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська Обласна Рада, Зашківська сільська рада, Жовківська районна рада, Жовківська районна державна адміністрація.

