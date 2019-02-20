Майже 51 мільйон гривень надійшло податку на прибуток від Львівщини у січні 2019 року Суспільство | 12-02-2019, 17:26 0 149

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 50,6 млн. грн. податку на прибуток. Січневі надходження на 24,2 млн. грн. або на 91,7 % більше, порівнюючи з відповідним періодом минулого року. Варто зазначити, що в порівнянні з 2017 роком надходження податку на прибуток збільшились у 4,6 рази або на 39,6 млн. гривень.

Зростання надходжень податку на прибуток відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій. Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток: СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Сокме”, ТОВ ,,СП ,,Автострада”, ТзОВ ,,Софтсерв”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”.

До відома. Щодо актуальних питань застосування податкового законодавства, то в листі ДФС України від 04.01.2019 р. № 357/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення щодо внесення змін до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств”, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.10.2018 № 842 (далі – наказ № 842). Наказ № 842 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2018 року за № 1303/32755 набрав чинності 14 грудня 2018 року.

Заголовну частину декларації ,,Особливі відмітки” доповнено категорією для платників єдиного податку, які виплачують на користь нерезидента – юридичної особи або уповноваженої ним особи доходи із джерелом їх походження з України (п. 297.5, п. 141.4 ПКУ). Такі платники єдиного податку повинні подавати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств із заповненим додатком ПН до неї (п. 103.9 ПКУ).

Додаток ЗП доповнено рядком 16.5 ,,Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД”.

Внесено зміни в додаток АМ, ПН, додаток РІ викладено в новій редакції.

Наказ № 842 виданий з метою реалізації положень законів України від 07 листопада 2017 року № 2176 ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні” та від 07 грудня 2017 року № 2245 ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році”, які набули чинності з 01.01.2018.

Враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період - 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.



