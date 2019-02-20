Автоматизована обробка відомостей про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, які подані в електронному вигляді Суспільство | 12-02-2019, 17:22 0 139

Відомості про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, платники податків можуть подати до контролюючого органу в електронному вигляді.

Користувачі Електронного кабінету через приватну частину (особистий кабінет) мають можливість подати Повідомлення про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність в електронному вигляді за ф. №20-ОПП (далі - Повідомлення за ф. № 20-ОПП).

Реєстраційні дані платника в Повідомленні за ф. № 20-ОПП заповнюються автоматично на основі даних ДФС, дані щодо об’єктів оподаткування заповнюються платником самостійно.

Повідомлення за ф.№20-ОПП опрацьовується повністю в автоматичному режимі та результат опрацювання відображається у Квитанції №2, яку можливо переглянути в режимі «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.

Крім того, дані про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, відображаються в режимі «Облікові дані платника» Електронного кабінету.

Обов’язок повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, встановлений п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України. Такі відомості подаються у повідомленні за ф.№20-ОПП протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкту оподаткування або об’єкту, пов’язаного з оподаткуванням.

Прес-служба ДФС України

