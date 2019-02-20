|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Автоматизована обробка відомостей про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, які подані в електронному вигляді
|Суспільство | 12-02-2019, 17:22
| 0 139
|
Відомості про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, платники податків можуть подати до контролюючого органу в електронному вигляді.
Користувачі Електронного кабінету через приватну частину (особистий кабінет) мають можливість подати Повідомлення про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність в електронному вигляді за ф. №20-ОПП (далі - Повідомлення за ф. № 20-ОПП).
Реєстраційні дані платника в Повідомленні за ф. № 20-ОПП заповнюються автоматично на основі даних ДФС, дані щодо об’єктів оподаткування заповнюються платником самостійно.
Повідомлення за ф.№20-ОПП опрацьовується повністю в автоматичному режимі та результат опрацювання відображається у Квитанції №2, яку можливо переглянути в режимі «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.
Крім того, дані про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, відображаються в режимі «Облікові дані платника» Електронного кабінету.
Обов’язок повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, встановлений п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України. Такі відомості подаються у повідомленні за ф.№20-ОПП протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкту оподаткування або об’єкту, пов’язаного з оподаткуванням.
Прес-служба ДФС України
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині...
|20-02-2019, 09:28
| >>>
|На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю...
|20-02-2019, 09:26
| >>>
|Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню...
|20-02-2019, 09:24
| >>>
|В Японії розбився військовий літак...
|20-02-2019, 07:36
| >>>
|СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17...
|20-02-2019, 07:35
| >>>
|Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем...
|20-02-2019, 07:33
| >>>
|Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік....
|19-02-2019, 18:49
| >>>
|