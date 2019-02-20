У СБУ розповіли про кіберзагрози від Росії, блокування сайтів і захист ЦВК Суспільство | 12-02-2019, 09:59 0 133 Росія спробує вплинути на українські вибори через кібератаки та провокації в соцмережах, але в Україні блокуватимуть ці спроби, як і сайти, які загрожують національній безпеці.



Про це заявив начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Климчук в ефірі телеканалу ICTV



"Вище керівництво Росії зробить усе можливе, щоб використати наші вибори, втрутитися в їх процес, повпливати на результати виборів і привести до влади вигідних для Росії політиків і політичні сили", – сказав він.



За інформацією Служби безпеки, "основний уклін російські спецслужби будуть робити на гібридну агресію: на кібератаки, атаки на об’єкти критичної інфраструктури, а також другий вектор – інформаційні впливи, фейкові новини та атаки на інформаційний простір України"



"Наявна інформація свідчить, що спецслужби Росії готують потужні кібератаки під час виборів та напередодні виборів. Вони можуть проходити не тільки в електронні системи безпосередньо Центральної виборчої комісії, а можуть атакувати будь-які об’єкти критичної інфраструктури, такі як транспорт, зв’язок, фінанси і енергетика", – заявив Климчук.



За його словами, усе це може негативно вплинути на результат виборів – але Україна вже готова до таких атак.



"За 2018 рік було заблоковано близько 300 кібератак. Деякі з них за своїми наслідками могли бути не менші, ніж вірус Petya A – зокрема й атака на енергетику, вірус Grey Energy, який був послідовником Black Energy, цього року ми заблокували", – зазначив Климчук.



"У ЦВК створюється спеціальна робоча група за участю СБУ та Служби спеціального зв’язку, яка проведе детальний технічний аналіз і аудит систем ЦВК, запустить їх в експлуатацію – і потім цілодобово будуть забезпечувати безпеку систем Центрвиборчкому", – повідомив він.



Климчук також зазначив, що Державний реєстр виборців захищено, він не підключений у прямому сенсі до інтернету – і до нього не можна втрутитися ззовні, а з технічними працівниками ЦВК пройдуть "кібернавчання".



Що ж до інформаційної небезпеки, то Климчук сказав, що блокування соцмереж "ВКонтакте" й "Одноклассники" дало результат, але зараз "противник використовує соціальні мережі Twitter, Facebook та інші, в яких ця боротьба продовжується".



"За останній рік було заблоковано близько 2 тисяч фейкових акаунтів, було подано для санкцій близько 200 інтернет сайтів, які пропагували російську ідеологію. Цього року подано ще 100 сайтів, найближчим часом указом президента буде введено в дію рішення РНБО – і ці сайти буде також заблоковано", – повідомив представник СБУ.



"Крім того, ми останнім часом фіксуємо цілі групи, мережі інтернетагітаторів, які співпрацюють із російськими кураторами, отримують від них грошові винагороди, отримують завдання на дискредитацію виборів і розпалювання ворожнечі та радикальних настроїв", – додав він