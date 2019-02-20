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Німці довіряють Путіну більше, ніж Трампу - опитування
|Суспільство | 12-02-2019, 09:58
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|Німці вважають загрозу з боку Сполучених Штатів більш серйозною, ніж з боку Росії і Китаю.
Про це свідчать результати опитування Pew Research Center, опубліковані в доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє ZDF.
Згідно з результатами дослідження, 49% німців бачать велику загрозу в зростаючому впливі і потужності Сполучених Штатів. При цьому побоювання з приводу Китаю мають 33% опитаних, а проти Росії — 30%.
Крім того, лише 10% респондентів довіряють політиці американського президента Дональда Трампа. Аналогічні показники російського лідера Владіміра Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна становлять 35% і 30% відповідно.
Зовнішню політику президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінюють 77% респондентів, канцлерки Ангели Меркель – 68%.
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