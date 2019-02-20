Доба в ООС: 12 обстрілів, окупанти стали частіше використовувати міномети Суспільство | 12-02-2019, 08:31 0 117 Минулої доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі вісім разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з мінометів калібру 120 мм та 82 мм в районі населеного пункту Гнутове, та з мінометів і великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Піски.



Також міномети 82-го калібру, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував в районі села Павлопіль.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 82 мм в районі селища Новотошківське та села Кримське.



З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь в районі населеного пункту Хутір Вільний.



Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, 11 лютого одного окупанта знищено та одного поранено.



Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.