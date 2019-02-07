Не усі поспіль громадяни повинні подавати річну декларацію Суспільство | 07-02-2019, 17:10 0 55

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що подання декларації про майновий стан і доходи виникає не у всіх громадян.

Такий обов’язок є у разі отримання громадянами доходів не від податкових агентів (юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), іноземних доходів, від надання майна в оренду (суборенду) громадянам, інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами, доходів у вигляді суми боргу, прощеного кредитором, отримання в спадщину чи дарунок майна, у разі якщо дарувальник або спадкодавець не є членом сім’ї першого чи другого ступеня споріднення.

З повним переліком доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню, можна ознайомитися на субсайті ГУ ДФС у Львівській області.

Нарахування єдиного внеску фізичними особами-підприємцями з 1 січня 2019 року

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 01 січня 2019 року вступив у дію Закон України від 23.11.2018 р. №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Зокрема, у новій редакції викладено частину тринадцяту статті 8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (надалі - Закон).

Згідно неї, єдиний внесок для підприємств, установ і організацій та фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41% визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

Отже, фізичні особи - підприємці на заробітну плату працівників - осіб з інвалідністю нараховують єдиний внесок за ставкою 8,41%.

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС нараховують та сплачують єдиний внесок за ставкою 5,3%.

Звільняються від сплати єдиного внеску особи які є інвалідами або досягли віку, встановленого ст.26 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами та доповненнями), та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).

