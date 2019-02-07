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Податкова знижка для внутрішньо переміщених осіб

Суспільство | 07-02-2019, 17:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають право скористатися податковою знижкою щодо оренди житла.
Так, Законом України від 06 вересня 2018 року №2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» (далі - Закон №2530-VIII), який набрав чинності 04 жовтня 2018 року, внесено зміни до переліку витрат, які включаються до податкової знижки. А саме, п.166.3 ст.166 Податкового кодексу (далі – Кодекс) доповнено п.п.166.3.9, згідно з яким до податкової знижки дозволено включати суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.
Платник податку має право скористатися зазначеною податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого та другого ступенів споріднення:
не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.
Відповідно до ст.4 Закону України від 20 жовтня 2014 року №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
При цьому, такі особи зобов'язані інформувати контролюючі органи про зміну даних, зокрема щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа та адреси фактичного місця проживання/перебування відповідно інформації, зазначеної в довідці, шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою №5ДР.
Таким чином, платник податків - внутрішньо переміщена особа подає декларацію до контролюючого органу, до якого подано зазначені вище документи та в якому перебуває на обліку (п.49.1 ст.49 Кодексу).
Порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються ст.166 Кодексу, згідно з п.166.1 якої підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 Кодексу).
У свою чергу, згідно з ст.810 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла передає або зобов'язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату.
Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла (п.1 ст.820 ЦКУ).
У ст.811 ЦКУ визначено, що договір найму житла укладається у письмовій формі.
Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією для підтвердження здачі житла в оренду.
Зважаючи на те, що внесеними Законом №2530-VIII змінами до Кодексу визначено умови для отримання податкової знижки, тому платник має подати заяву в довільній формі, в якій зазначається, що він та/або члени його сім'ї першого та другого ступенів споріднення:
не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
З метою перевірки зазначеної інформації у заяві мають міститись відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)).
Таким чином, для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку - внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку:
декларацію про майновий стан і доходи;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копію договору оренди житла;
платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;
заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.
При цьому, оскільки згідно з ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, то до витрат, які платник податку матиме право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року враховуватимуться витрати, понесені платником після набрання чинності Законом №2530-УШ, тобто після 04 жовтня 2018 року.
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17:09 Податкова знижка для внутрішньо переміщених осіб
17:08 Терміни подання звітності платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп за 2018 рік
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