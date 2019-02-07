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У Дрогобицькому районі дорожники розпочали ліквідацію аварійної ямковості.
|Суспільство | 07-02-2019, 15:56
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На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області підрядна організація розпочала роботи з ліквідації аварійної ямковості холодною асфальтобетонною сумішшю на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий. Сьогодні дорожники виконують ремонтні роботи на ділянці с. Гаї Верхні Дрогобицького району.
Крім цього, дорожники продовжують ліквідацію ямковості на інших автомобільних дорогах державного значення в межах Львівської області. Ремонтні роботи дорожнього покриття проводяться з метою зниження аварійності на шляхах.
Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається до водіїв з проханням бути уважними на дорогах, особливо, у місцях проведення ремонтних робіт.
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