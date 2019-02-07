Прокуратура відсудила у підприємства 5 га земель у Східниці вартістю понад 90 млн грн Суспільство | 07-02-2019, 10:42 0 159







Завдяки зусиллям прокурорів розірвано договір оренди, укладений між Східницькою селищною радою та одним із підприємств.



Зазначимо, що йдеться про земельну ділянку площею 5 га, вартістю 91,4 млн грн у Східниці.



Так, цьогоріч, 6 лютого, господарським судом Львівської області задоволено позов заступника прокурора Львівської області, заявлений в інтересах держави до ТзОВ щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та її повернення у розпорядження місцевого органу самоврядування.



Суд погодився з позицією прокуратури, що у зв’язку із систематичною несплатою орендної плати (упродовж 2016-2018 років) до бюджету не надходять значні кошти.



Відтак, судом прийнято рішення про розірвання договору та повернення спірної земельної ділянки територіальній громаді Східниці.







Прес-служба прокуратури Львівської області



