Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки Суспільство | 06-02-2019, 18:02 0 176

Як ми інформували раніше, сьогодні працівники Закарпатської митниці ДФС, спільно з прикордонниками, під час поглибленого огляду вантажівки «Scania» української реєстрації, в пункті пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, виявили приховані від митного контролю цигарки.

Митники встановили, що кількість прихованих пачок цигарок без акцизних марок України у днищі причепа-рефрижератора, у спеціально облаштованих сховках, склала 18 400.

Нагадаємо, що українець, перевозячи вантаж – шкіри великої рогатої худоби, планував перетнути кордон з Угорщиною, рухаючись до Італії. Проте, обманути митників йому не вдалося. Таким чином він скоїв дії, передбачені ч.1 статті 483 Митного кодексу України, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом використання спеціально виготовлених сховищ.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та причіп, вилучено.

ДФС у Закарпатській області

