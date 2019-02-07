Отримали спадщину – задекларуйте дохід Суспільство | 05-02-2019, 17:29 0 123

Нагадуємо, відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

При цьому, обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.

Фізичні особи - резиденти, які отримують спадщину (дарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків від вартості будь-якої спадщини (дарунку).

Згідно з ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Отже, при отриманні доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб виникає обов’язок щодо подання податкової декларації.

Нагадуємо, що декларацію громадяни повинні подати до 1 травня 2019 року.

ДФС у Закарпатській області

