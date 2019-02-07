Тягнутися угору – як і ліс: у ДП "Бродівське лісове господарство" підсумували роботу за 2018 рік Суспільство | 05-02-2019, 10:04 0 145



Закінчилися зимові свята, й 2019-й повноправно перейняв трудову естафету з її сподіваннями, сповненими рішучості й оптимізму. Та щоб краще бачити перспективу, колективи, підприємства прискіпливо аналізують рік минулий, – шукають добірне насіння досвіду, яке б щедро проросло в році прийдешньому…

З-поміж майже двох десятків лісгоспів, які входять до сфери Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, державне підприємство «Бродівське лісове господарство» виділяється тим, що має надзвичайно високий рівень переробки деревини. Лісопереробним підрозділом підприємства в 2018 році освоєно 51,5 тис. кубометрів деревини та випущено продукції на суму 90,1 мільйонів гривень.



ДП «Бродівський лісгосп» є одним з найбільших серед підприємств Львівського ОУЛМГ платником податків та обов’язкових платежів до бюджетів. За 2018 рік сплачено 70 млн. 273 тис грн. податків, в тому числі 33 млн 279 тис до державного бюджету, 18 млн.729 тис. грн. до місцевого бюджету та інших платежів 18 млн. 265 тис. грн.

На підприємстві на даний час працює 477 працівників. Середня заробітна плата одного працівника складає за 2018 рік – 14637 грн.– Обсяг реалізації в діючих цінах за 2018 рік – 153 мільйони 553 тисяч гривень, – зазначає головний інженер Микола Серватович.Комплексне господарство з високим рівнем переробки деревини, яким є підприємство, дає змогу:- підтримувати стабільну, ефективну та прибуткову діяльність підприємства (чистий прибуток в 2018 році становить – 5 млн. 284 тис грн.);- вкладати кошти у ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді без залучення бюджетних державних коштів;- будувати та ремонтувати лісовозні дороги за власні кошти підприємства (у 2018 році збудовано 6,5 км лісовозних доріг в Заболотцівському лісництві на суму 684,3 тис. грн.);





- регулярно оновлювати матеріально-технічну базу підприємства, вкладати капітальні інвестиції у виробництво.

У 2018 році придбано: автолісовоз КамАЗ 4310 з причіпом – 631,6 тис грн.; форвардер Амкодор 2662-01 – 4млн 750 тис грн.; гідроманіпулятор Oniar 74 – 751.8 тис грн.; стрічковопильна рама Wood-Mizer LT-70 – 901.5 тис. грн., торцювальні верстати ВТ-63 - 65,1 тис грн., та 2 торцювальні верстати ВТ-50 – 115,1 тис. грн.

– В минулому році заготовлено 111097 кубометрів деревини від всіх видів рубок, – розповідає головний лісничий лісгоспу Олег Потьомкін. – В тому числі 53572 кубометрів від рубок головного користування та 57525 кубометрів від рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства.Та лісівники не лише рубають, а й поновлюють лісові насадження, тобто живуть і діють за правилом – «Зрубав – посади!».– План з поновлення лісу, – зауважує інженер лісових культур Лідія Кінаш, – виконано. – На 50 гектарах уже розвиваються молоденькі деревця, а 167 гектарів відвели під природне поновлення – сосни, бука, вільхи…

Звісно, до кожної такої площі – індивідуальний підхід і догляд – де ручний, де механізований. Впродовж року в лісгоспі доглядали 1 350 гектарів молодого лісу.

Цього року в лісгоспі рекордний урожай: при плані 1 700, зібрали 7 265 кілограмів насіння. Не дармує й розсадник. В наявності лісгоспу 1 мільйон саджанців і сіянців, переважна більшість яких знайде собі прописку в рідному лісі. Частину реалізують…

У 2018 році проводилися профілактичні заходи щодо охорони лісів від пожеж, як наслідок загорянь на території лісового фонду не було. Створено 45 км мінералізованих смуг та здійснювався догляд за вже існуючими мінералізованими смугами протяжністю 675 км.Тривали лісопатологічні обстеження насаджень на площі 3000 га, за результатами яких проводилися погодження заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану лісів, в першу чергу, пошкоджених шкідниками та хворобами лісу. В 2018 році проведено такі заходи в осередках шкідників та хвороб лісу, а саме вибірковими та суцільними санітарними рубками на площі 1618 га.

В 2018 році виявлено 22 випадки незаконної рубки лісу на території держлісфонду підприємства загальною кубомасою 55 м3, збитки від яких складають 329,962 тис. грн. В 19 випадках лісопорушень - на 31 м3 та 184,42 тис. грн. збитків, лісовою охороною складені відповідні протоколи. У 14 випадках шкода відшкодована лісопорушниками в добровільному порядку на суму 49,803 тис. грн., матеріали решти випадків, як на виявлених та невиявлених лісопорушників, передані в правоохоронні органи.

В 2019 році планується проводити ряд заходів з охорони та захисту лісу, а саме лісопатологічні обстеження насаджень на площі 3 тис. га, профілактичні заходи з охорони лісу від пожеж, влаштування та поновлення протипожежних смуг протяжністю 720 км, посилити рейдову роботу з охорони лісу від пожеж та лісо порушень. Розвішування шпаківень та штучних гніздівель для птахів.Лісгосп – підприємство різнопланове й завдання його керівника Ореста Ониськіва, як уже не раз підкреслювалося, тримати в полі зору всі стадії виробництва – заготівлю деревини, переробку, розсадники, відновлення лісових насаджень, всі аспекти діяльності трудового колективу – фінансово-економічні, технологічні, кадрові, соціальні.– Звісно, виробничі показники за підсумками року радують, - зауважує Орест Ярославович, – але маємо вже нині думати про майбутнє, а там не все так райдужно та однозначно.

З 1 січня 2019-го збільшилося податкове навантаження на лісгоспи. На 50 відсотків зростає рента за спеціальне використання лісових ресурсів… А що це значить? Подорожчає наша продукція! Можна було би частково згладити це подорожчання за рахунок збільшення обсягів рубки, та не маємо права – вони фіксовані… Отже, в тій ситуації будемо намагатися більше налягати на якість нашого товару… Фахівців у нас не бракує, – підсумував Орест Ярославович і сподівається, що нинішній рік теж буде стабільним та успішним, як і попередній.

Ігор Табінський



