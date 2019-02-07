|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Пожежа в заможному районі Парижа: щонайменше 7 загиблих, 30 постраждалих
|Суспільство | 05-02-2019, 09:57
| 0 98
|
|Унаслідок пожежі в житловому будинку на заході Парижа загинули семеро осіб і постраждали близько 30.
Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.
Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі міста, на місці працювали пожежники.
Мешканці втікали на дах або вилазили з вікон, зазначає влада. Причина пожежі наразі невідома.
|
|