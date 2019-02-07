На 120 підприємств перевірять менше на Львівщині у 2019 році порівнюючи з минулим роком Суспільство | 04-02-2019, 16:39 0 94

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що лише в умовах легального ведення діяльності підприємств, збільшення кількості сумлінних платників податків, можна розраховувати на зменшення втручання в їх бізнесові справи.

Фіскальна служба застосовує нові підходи до організації контрольно-перевірочної роботи. З 2018 року набрало чинності нововведення до Податкового кодексу України щодо річних планів-графіків документальних планових перевірок. Вони оприлюднюються на веб-порталі ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Позитив від такого кроку очевидний – контрольно-перевіркова діяльність фіскального органу прогнозована, а у підприємств є змога завчасно підготуватись до майбутньої перевірки.

Державна фіскальна служба України зменшила у поточному році кількість підприємств, які потрапили до плану-графіка проведення перевірок на 2019 рік, адже визначала акцент на результативності проведених планових перевірок. Бізнес, який не має об’єктивних факторів ризику, не повинен потрапляти у поле зору контролюючого органу.

У зв’язку з цим, існуючий в органах ДФС ризикоорієнтований підхід до діяльності платників податків удосконалено, переглянуто критерії ризиковості та здійснено планування перевірок на 2019 рік з урахуванням оновлених, актуальних ризиків несплати податків.

Так, Головним управлінням ДФС у Львівській області на 2019 рік заплановано проведення 179 суб’єктів господарювання – юридичних осіб (в т.ч. 15 філій), що на 120 платників (або 40 %) менше ніж у 2018 році (299 платників, серед яких 45 філій).

Планові контрольно-перевірочні заходи спрямовуватимуться виключно на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету.



