«Полярний експрес» — табір для дітей, чиї сім’ї зазнали втрат у війні Суспільство | 04-02-2019, 16:34 0 93 Сорок дітей з сімей, які зазнали втрат у війні, відвідали табір у засніжених Карпатах, організований пластовим куренем «Спартанки». Табір «Полярний експрес» відбувався в Славську впродовж 25−31 січня. Більшість його учасників — діти з центральної та східної України.

Життя дітей у таборі наповнене квестами, майстер-класами, культурною програмою наприклад, презентацією власних вистав. Один день під час табору учасники присвятили навчанню та катанню на лижах.



«Одне із завдань табору навчити дітей того, чого не завжди можна отримати в школі. Вони вчаться на таборі за сім днів більше, ніж за той час у школі: вчаться командності, дружби, вчаться бути охайними», — зазначила організаторка табору Софія Данилиха.



Легендою цьогорічного зимового табору є подорож Полярним експресом. Щодня мандрівники подорожували на іншу станцію, знайомились з героями улюблених казок та допомагали їм ставати дружніми, веселились разом із ними, а також відкривали для себе все більше і більше цікавого у відомих усім казках. Серед тематики «щоденних станцій» Полярного експресу були зокрема такі відомі твори як «Гаррі Потер» чи «Ґрінч».



«Перебування на таборі для дітей є абсолютно безкоштовним завдяки нашим спонсорам, більшість із яких незмінно декілька років поспіль фінансово чи своєю продукцією сприяють проведенню таборів. Саме завдяки Дитячій Школі CAOUSOU (КАУЗУ) міста Тулуза, ми отримали значну фінансову допомогу. Щороку діти школи організовують гуманітарний похід, де за кожен пройдений кілометр вони отримують гроші від рідних, знайомих, місцевих компаній та комерсантів і, власне, частина із зібраних таким чином коштів була виділена на наш табір. Ідея даного проекту — допомога дітей дітям. Окремо висловлюємо щиру подяку за щорічну підтримку благодійній організації Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе», — повідомляють організатори.