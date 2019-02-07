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На Львівщині соціальні патрулі врятували близько 60 безхатченків та людей похилого віку
|Суспільство | 04-02-2019, 15:21
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Впродовж зими на Львівщині працюють 154 бригади соціального патрулювання, які станом на сьогодні врятували близько 60 безхатченків та людей похилого віку.
“Такі рейди патрулі проводять під час сильних морозів. Загалом в області є 134 пункти обігріву. Патрулі виявляють самотніх людей і при потребі скеровують в заклади соціального захисту”, - зазначила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.
За її словами, з початку зими бригадами здійснено 445 патрулювань.
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