На Львівщині соціальні патрулі врятували близько 60 безхатченків та людей похилого віку Суспільство | 04-02-2019, 15:21 0 135



Впродовж зими на Львівщині працюють 154 бригади соціального патрулювання, які станом на сьогодні врятували близько 60 безхатченків та людей похилого віку.

“Такі рейди патрулі проводять під час сильних морозів. Загалом в області є 134 пункти обігріву. Патрулі виявляють самотніх людей і при потребі скеровують в заклади соціального захисту”, - зазначила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

За її словами, з початку зими бригадами здійснено 445 патрулювань.

