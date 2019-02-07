У Каліфорнії літак упав на житловий будинок, є жертви Суспільство | 04-02-2019, 08:06 0 93 Невеликий літак розбився в передмісті в Південній Каліфорнії, ставши причиною пожежі, в результаті якої згорів будинок.



Про це пише AP.



Федеральне авіаційне управління заявило, що двомоторний Cessna 414A розбився в Йорба-Лінді незабаром після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон.



У результаті двоє людей загинули і двоє отримали поранення. Чи були загиблі на борту літака, або вони постраждали від падіння літака на землі, невідомо.