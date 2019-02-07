Митники радять закарпатцям не зволікати з розмитненням авто – закінчується пільговий період Суспільство | 01-02-2019, 19:21 0 503

О 24:00 22 лютого 2019 року закінчується період дій перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5.

Відтак із 00:00 23 лютого 2019 року акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.

Водночас у Закарпатській митниці ДФС зазначають, що громадяни зможуть оформити легковий транспортний засіб із застосуванням коефіцієнта 0,5 по оподаткуванню акцизним податком, якщо до 22 лютого (включно) подана з метою оформлення транспортного засобу для вільного обігу та прийнята митницею електронна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, по якій відсутні зауваження (наявні необхідні документи, достатня сума коштів тощо).

Проте, якщо до 22 лютого (включно) оформлено картку відмови чи відкликано митну декларацію і відсутня можливість (у тому числі недостатньо часу) для подання декларантом і прийняття митницею нової митної декларації, по якій відсутні зауваження і транспортний засіб може бути оформлено у вільний обіг громадянин не зможе скористатися коефіцієнта 0,5 по оподаткуванню акцизним податком.

Також не зможе скористатися коефіцієнтом 0,5 громадянин, якщо станом на 22 лютого транспортний засіб заїхав або перебуває в пункті пропуску через державний кордон України та оформлюється чи очікується оформлення попередньої митної декларації.

Нагадуємо, що для митного оформлення авто разом з митною декларацією на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту, подаються такі основні документи:

- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

- документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

- рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).

Крім того, на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги громадянам з питань митного оформлення автомобілів.

Громадяни можуть отримати консультації за такими адресами:

Митний пост «Хуст»

Адреса: 90400, Закарпатська область, Хустський район, м. Хуст, вул. Сливова 34.

Митний пост «Виноградів-вантажний»:

Адреса: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Північна, 25.

Митний пост «Ужгород-центральний»:

Адреса: 89424 Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Великі Лази, вул. Східна, 3.

Митний пост «Мукачево»:

Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 12. Телефон чергового: (3131) 4-99-00.



ДФС у Закарпатській області