На Міжнародному туристичному ярмарку в Латвії презентували новий авіарейс Рига-Львів Суспільство | 01-02-2019, 19:16 0 497



Сьогодні, 1 лютого, розпочав роботу Міжнародний туристичний ярмарок Balttour 2019, під час якого відбулась презентація нового напрямку авіакомпанії AirBaltic Рига – Львів.



Серед присутніх під час презентації були: Тимчасово повірений у справах України в Латвійській Республіці Аліса Подоляк, начальник управляння туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака та представники готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець), туристичної компанії «Karpaty Travel»

«Пряме авіасполучення – це чудова нагода покращити наші зв’язки – і туристичні, і бізнесові», - наголосила Аліса Подоляк.

Вона також зазначила, що на Львівщині великі можливості екотуризму, сімейного туризму, оздоровчого туризму, а також запросила присутніх відвідати регіон.

Зазначимо, 31 січня, делегація Львівщини відвідала Посольство України в Латвійській Республіці, де обговорили можливість презентації регіону, його туристичні та гастрономічні пропозиції, культуру та традиції, на Великодньому Ярмарку в Ризі в квітні, що відбудеться в квітні цього року.

Як наголосила начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака, особливо актуальна така презентація в контексті відкриття прямого авіасполучення Рига - Львів та поширення інформації про Україну в Латвії.

