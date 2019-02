В Україні стартувала навчальна програма для управлінців охорони здоров’я «Leaders for Health» Суспільство | 01-02-2019, 13:52 0 145 Стратегічне бачення, бізнес-навички, управління проектами, лідерство, комунікації, а також втілення реальних змін на місцях — з таким фокусом 31 січня в Україні стартувала навчальна програма «Leaders for Health». Програма розвиватиме таланти управлінців сфери охорони здоров’я для того, аби вони могли ефективно керувати лікувальними закладами у процесі реалізації медичної реформи. Програму «Leaders for Health» розробили Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) та агенція Be-It Health & Social Impact у межах проекту Світового Банку, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку співробітництва.



Навчальна програма «Leaders for Health» включає 5 модулів, що відбуватимуться у Львові та Києві. Учасники програми з числа головних лікарів та керівників департаментів охорони здоров’я семи областей (Львівської, Закарпатської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської та Херсонської) працюватимуть з іноземними та українськими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. За результатами програми учасники головні лікарі та управлінці:



• зміцнять основні лідерські компетенції за напрямками: комунікація та управління стосунками, лідерство, професійна та соціальна відповідальність, розуміння сфери охорони здоров’я, бізнес-компетенції;



• глибоко зрозуміють логіку процесу здійснення реформ на національному, регіональному та місцевому рівнях;



• опанують конкретні інструменти та рішення для управління ключовими аспектами реформи на рівні свого закладу чи регіону;



• отримають можливість підтримки від кураторів курсу протягом одного місяця після завершення програми, аби реалізувати конкретний проект в рамках свого закладу/міста/області.





Фон Зао, керівник програми людського розвитку Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні, наголосив, що перша програма «Leaders for Health» є вкрай важливою. «У критичний час для України, коли реалізується історична реформа галузі охорони здоров’я, важливо, аби управлінці у цій сфері отримали знання та інструменти, які забезпечать її впровадження на локальному та національному рівні», — підкреслив він.



«Надзвичайно важливо, що бажання змінюватися і вчитися йде не згори, а знизу, від тих, хто і втілюватимуть ці зміни на практиці. Сьогодні філософія Міністерства охорони здоров’я — перестати бути „головними лікарями“ для головних лікарів. Охорона здоров’я має стати незалежною автономною індустрією, яку політики регулюватимуть законодавчо, проте вони не зможуть керувати головними лікарями, директорами департаментів охорони здоров’я тощо. Для цього управлінцям потрібні сильні навички лідерів, і я сподіваюся, що ця програма допоможе таких лідерів створити. Вони вже точно є, але їх треба підштовхнути й надихнути»", — додав заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.



«Для розробки програми ми разом із нашими партнерами вивчили виклики, які виникнуть перед керівниками медичних закладів, та зміни, які повинні бути впроваджені на всіх рівнях управління, у зв'язку з докорінним реформуванням галузі медичного забезпечення населення. Віримо, що до нас прийшли саме ті управлінці, які усвідомлюють виклики та готові навчатися, аби брати на себе відповідальність за втілення реформ та впровадження змін у підпорядкованих їм організаціях», — розповіла CEO Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS) Ярина Бойчук.



Наталія Ольберт-Сінько, директорка агенції Be-it Health & Social Impact, наголосила, що «Leaders for Health» побудовано на основі компетенцій управлінців, розроблених Global Healthcare Alliance: «Важливою складовою навчання є менторська програма: ми хочемо, аби щонайменше три найсильніші проекти були реалізовані як результат навчання, тому їхні розробники отримуватимуть менторську підтримку від експертів-практиків. Для нас важливо, аби ви не просто навчалися, але й швидко рухалися уперед з реальними проектами, а ми допоможемо».



31 січня в Києві з навчанням стартувала пілотна група з 30 осіб, котрі готові втілювати проекти реформування та удосконалення медичної реформи, відкриті до викликів та націлені на результат. У квітні 2019 розпочнеться друга хвиля навчання для ще трьох груп.



Контактна особа: Ольга Фокаф, Львівська бізнес-школа УКУ, +38 (093) 382 49 98, ofokaf@lvbs.com.ua



Довідка: Львівська бізнес-школа Українського католицького університету (LvBS) — школа з європейськими цінностями та підходами, яка розвиває відкриту й відповідальну бізнес-спільноту уже протягом 11 років. Місія LvBS — «Україна на бізнес-карті світу». Належність до мережі католицьких університетів, при яких є найкращі бізнес-школи світу, дає LvBS особливі можливості міжнародної співпраці, яких немає в інших українських бізнес-шкіл. Магістерські програми LvBS акредитовані Міністерством освіти України, також школа має міжнародну акредитацію CEEMAN IQA (Central and East European Management Development Association). У LvBS діють такі програми: Key Executive MBA — програма особистого та професійного розвитку для власників та керівників бізнесу; MS in Technology Management для ІТ-управлінців; MA in Human Resources and Organizational Development — програма для тих, кого цікавить професія управління персоналом та організаційний розвиток; MS in Innovations and Entrepreneurship для молодих стартаперів; програми управлінського розвитку. Підходи до структури програм виходять з міжнародного досвіду та наповнюються найкращим світовим і українським практичним досвідом.