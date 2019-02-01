|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості
|Суспільство | 01-02-2019, 10:48
| 0 132
|
(м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться:
Ярмарок вакансій.
У заході братимуть участь представники підприємств, установ та організацій бюджетної сфери. Серед них представники Львівської обласної державної адміністрації, Головного управління ДФС у Львівській області, Головного територіального управління юстиції у Львівській області, що представлятимуть широкий спектр вакансій для осіб з вищою освітою.
. Учасники Ярмарку вакансій зможуть:
пройти співбесіду з працедавцями, написати та подати резюме;
ознайомитися з наявними вакансіями та з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова;
ознайомитись з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців центру зайнятості.
Запрошуємо випускників навчального закладу
відвідати наш Ярмарок вакансій.
Адміністрація Львівського МЦЗ
телефон для довідок: 245-79-95; 244-59-74
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
|01-02-2019, 10:48
| >>>
|Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
|01-02-2019, 10:14
| >>>
|Підлий вчинок браконьєрів...
|01-02-2019, 09:43
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений...
|01-02-2019, 08:09
| >>>
|У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла...
|01-02-2019, 08:05
| >>>
|Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову...
|01-02-2019, 08:03
| >>>
|Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими сирами, вином та консервами...
|31-01-2019, 17:59
| >>>
|