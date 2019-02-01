19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості Суспільство | 01-02-2019, 10:48 0 132



(м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться:

Ярмарок вакансій.

У заході братимуть участь представники підприємств, установ та організацій бюджетної сфери. Серед них представники Львівської обласної державної адміністрації, Головного управління ДФС у Львівській області, Головного територіального управління юстиції у Львівській області, що представлятимуть широкий спектр вакансій для осіб з вищою освітою.

. Учасники Ярмарку вакансій зможуть:

пройти співбесіду з працедавцями, написати та подати резюме;

ознайомитися з наявними вакансіями та з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова;

ознайомитись з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців центру зайнятості.



Запрошуємо випускників навчального закладу

відвідати наш Ярмарок вакансій.



Адміністрація Львівського МЦЗ

телефон для довідок: 245-79-95; 244-59-74

