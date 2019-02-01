Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет Суспільство | 01-02-2019, 10:14 0 70

Фахівці Головного управління ДФС у Закарпатській області, за результатами контрольно-перевірочної роботи протягом 2018 року, скерували до Управління Держпраці у Закарпатській області матеріали перевірок 15 суб’єктів господарювання за якими виявлено використання праці 220 працівників без укладання з ними трудових договорів.

Зокрема, найрезонанснішим випадком 2018 року стало встановлення позаплановою документальною перевіркою використання праці 186-ти найманих працівників без належного оформлення трудових відносин. Фізична особа-підприємець в межах господарської діяльності, надавав послуги з міжнародних вантажних перевезень. За результатами розгляду матеріалів перевірки Управлінням Держпраці у Закарпатській області накладено штраф на підприємця на суму понад 20 млн грн.

Крім того, ще одним важливим досягненням є працевлаштування 162 громадян на наступний день після початку проведення перевірки з питань дотримання роботодавцем законодавства у сфері трудових відносин.

Варто зазначити, що протягом 2018 року всього легалізовано працю 613 найманих працівників. Відтак до бюджету сплачено 192,2 тис. грн ПДФО, 16,1 тис. грн військового збору та 247,1 тис. грн єдиного внеску.

До державної реєстрації залучено 232 фізичні особи. В результаті чого до бюджету сплачено 469,3 тис. грн єдиного податку та 565 тис. грн єдиного внеску.

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області переконані, що легальне працевлаштування – гарантія безпечної праці та соціальний захист. Фахівці фіскальної служби звертаються до найманих робітників та роботодавців з проханням узаконювати свої відносини, адже порушення норм закону і неофіційне працевлаштування тягне за собою, крім усього іншого, значні фінансові санкції та штрафи.

ДФС у Закарпатській області

