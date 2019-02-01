Підлий вчинок браконьєрів Суспільство | 01-02-2019, 09:43 0 70



Останнього січневого дня завершується сезон полювання на самців оленя, кабана та його молодняк здатний до самостійного існування. Більшість мисливських господарств та мисливських колективів успішно завершили цей сезон ще у неділю 27 січня. Але окрім мисливців, є ще й злочинці-браконьєри. Браконьєра минулого, років п’ятдесят тому, не порівняти з теперішнім браконьєром. Сучасні браконьєри добре озброєні, мають прилади нічного бачення, тепловізори та повнопривідні автомобілі, і безчесних покровителів, які прикривають їхні злочини. Для них не існує ні правил ані законів, ні честі ані совісті. Через це, вони дозволяють собі чинити беззаконня. Ось, що скоїли браконьєри у мисливських угіддях Буського держлісгоспу.

Ранком, 31 січня, єгер першого обходу Сердюк Василь Михайлович удосвіта везучи корми на свій обхід автомобільною дорогою Вузлове – Буськ, яка протягується через лісовий масив, побачив на снігу у лісі сліди крові, що вели до лісових культур.



Він, єгер з багаторічним стажем, не міг проїхати повз побаченого не пересвідчившись чому на снігу сліди крові. Ідучи за кровавими слідами він натрапив на рештки пошматованої тварини. У кроваво-сніговій каші були залишки лосихи, яка цього року разом зі своїми річними лосенятами облюбувала собі лісові культури у кварталі 22 Грабівського лісництва ДП Буського лісового господарства біля самої дороги де взимку зажди смакувала з ними гілки осики та верби. Від нещасної тварини, нелюди залишили голову без язика, ноги, клапті шкіри та нутрощі серед яких згодом виявили два сформованих ембріони.



До відома браконьєрів - м'ясо тварини, яка виношує плід, для людини шкідливе тому, що воно насичене гормонами, які здатні викликати у людини різноманітні захворювання. І з давніх часів наші предки і навіть папуаси не забивали самок тварин, які в певний період могли мати плід.

На місце події були викликані мисливствознавець Буського Держлісгоспу Войціцький І. М. та оперативно-слідча група Національної поліції Буського району для проведення розслідування факту незаконного полювання.

Про хід розслідування ми будемо додатково інформувати наших читачів.



Головний Мисливствознавець

Львівського ОУЛМГ