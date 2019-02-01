Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову Суспільство | 01-02-2019, 08:03 0 87 Європейський Союз очікує, що Москва звільнить українського політв'язня Павла Гриба і надасть йому доступ до належної медичної допомоги.



Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.



"Павло Гриб, людина з інвалідністю, 20-річний громадянин України, був викрадений 24 серпня 2017 року в Білорусі і затриманий російською владою без явних звинувачень. Європейський Союз очікує, що він буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального медичного лікування, яке йому необхідне", - зазначила речниця.



"Українським лікарям повинно бути дозволено бачити його, поки він перебуватиме під вартою, як того вимагає нещодавній наказ Європейського суду з прав людини", - додала вона.



Також ЄС вимагає звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова, затриманого 12 грудня 2018 року після в'їзду на Кримський півострів



"Пан Бекіров також потребує щоденної медичної допомоги з урахуванням стану здоров'я. Ми очікуємо, що він буде звільнений без затримок і отримає доступ до термінової та належної медичної допомоги", - заявила Косьянчич.