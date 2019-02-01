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Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову
|Суспільство | 01-02-2019, 08:03
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|Європейський Союз очікує, що Москва звільнить українського політв'язня Павла Гриба і надасть йому доступ до належної медичної допомоги.
Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.
"Павло Гриб, людина з інвалідністю, 20-річний громадянин України, був викрадений 24 серпня 2017 року в Білорусі і затриманий російською владою без явних звинувачень. Європейський Союз очікує, що він буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального медичного лікування, яке йому необхідне", - зазначила речниця.
"Українським лікарям повинно бути дозволено бачити його, поки він перебуватиме під вартою, як того вимагає нещодавній наказ Європейського суду з прав людини", - додала вона.
Також ЄС вимагає звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова, затриманого 12 грудня 2018 року після в'їзду на Кримський півострів
"Пан Бекіров також потребує щоденної медичної допомоги з урахуванням стану здоров'я. Ми очікуємо, що він буде звільнений без затримок і отримає доступ до термінової та належної медичної допомоги", - заявила Косьянчич.
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