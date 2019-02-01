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Працівники Львівської митниці ДФС вилучили у громадянина України майже півтонни смаколиків та спиртне
|Суспільство | 31-01-2019, 16:20
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Сьогодні, 31 січня, громадянин України, 25-річний мешканець Львівщини, повертався з приватної поїздки з Польщі до України через пункт пропуску «Смільниця – Кросценко» (Львівська обл.) як водій автомобіля «MERCEDES Sprinter». Для перетину кордону він обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив відсутність товарів для декларування. Однак під час митного огляду транспортного засобу в багажному відділенні автомобіля було виявлено понад 300 кг сиру, майже 150 кг тунця в консервах, 12 кг рибного паштету, а також 312 пляшок вина. Товар було приховано за обшивкою вантажного салону.
Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково. Товар та автомобіль вилучено до рішення суду.
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