В Одесі делегація прикордонної охорони Естонії ознайомилася з охороною державного кордону України на морі Суспільство | 31-01-2019, 15:36 0 119



Як вже повідомлялося, в Україні з робочою поїздкою перебуває делегація Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонської Республіки на чолі з керівником Департаменту Ельмаром Вахером. У ході візиту іноземні партнери детально знайомляться з органами охорони державного кордону України.

Сьогодні, 31 січня, естонська делегація разом з Головою Держприкордонслужби України Петром Цигикалом перебувають в Одесі. Вони відвідали Південне регіональне управління та новостворене Регіонального управління Морської охорони прикордонного відомства.

Прикордонники Естонії мали змогу ознайомитися з організацією охорони державного кордону України на морі та узбережжі, завданнями Морської охорони та засобами, які використовують в своїй діяльності українські охоронці держрубежу.

Як відмітив Петро Цигикал, Держприкордонслужба проводить комплексну реформу Морської охорони і з середини минулого року створила Регіональне управління морської охорони.

«Ми сподіваємось¸ що завдяки нашій співпраці та обміну європейським досвідом ця реформа дасть можливість покращити систему управління підрозділів Морської охорони і поліпшити ситуацію на морських ділянках державного кордону», - наголосив він.

В той же час Ельмар Вахер зазначив, що в охороні морських кордонів дуже важлива інформація, зокрема, для ефективних та вчасних дій, безпосередньо, в морі, важливо мати відповідну випереджувальну інформацію.

«Саме тоді можливе якісне, результативне застосування корабельно-катерного складу. Таким чином, важливий оперативний і аналітичний компонент, а також технічне забезпечення способів здобуття інформації. Саме тому, ми запрошуємо для обміну досвідом до себе українських прикордонників», - сказав він.

Варто відмітити, іноземні колеги прибули в Україну для подальшого налагодження співпраці з українськими охоронцями кордону та обміну досвідом, в тому числі у сфері морської охорони і організації системи висвітлення надводної обстановки. І зважаючи, що прикордонники Естонської Республіки мають неабиякий досвід в охороні морської та річкової ділянок, протяжність яких складає 1000 км, для України це є надзвичайно важливим.

Під час представлення діяльності Морської охорони Держприкордонслужби України начальник Регіонального управління морської охорони Олег Костур зазначив, що свої задачі прикордонники здійснюють в акваторіях Чорного та Азовського морів в умовах бойової обстановки пов'язаної з анексією Російською Федерацією Кримського півострова і військовими діями в східній частині України. Він додав, що Росія в односторонньому порядку на свій розсуд визначила межі територіальних вод і економічних зон в акваторіях морів та незаконно використовує їх на свою користь.

Не зважаючи на це Морською охороною України забезпечується збір доказової бази протиправної діяльності РФ, активізовано оглядів суден, які заходили в закриті порти Криму, з подальшим притягненням до відповідальності їх судновласників і членів судокоманд.

«В той же час стратегією розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року передбачено реформування Морської охорони, яке зокрема включає модернізацію та оновлення її корабельно-катерного складу та розвиток структури для ефективної протидії системним загрозам у сфері безпеки державного кордону. Крім того відпрацьована «Програма розвитку Морської охорони Державної прикордонної служби України на період 2019-2021 роки», - відмітив Олег Костур.

Зазначимо, до загонів Морської охорони Державної прикордонної служби України входить майже з 70 одиниць кораблів і катерів, а також підрозділи спеціального призначення «Дозор-М». Комплектування і підготовка персоналу здійснюється на базі морських навчальних закладів України, з обов'язковою допідготовкою в Національній академії та Навчальному центрі морської охорони Держприкордонслужби.



