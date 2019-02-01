У США прийшли аномальні морози, є загиблі Суспільство | 31-01-2019, 09:53 0 102 У Сполучених Штатах Америки метеорологи попередили про аномальні морози: у деяких районах країни температура може опуститися до -53 градусів.



Повідомляється про сімох загиблих.

ЗМІ повідомляють, що сім людей загинуло від аномальних морозів на Середньому Заході США. Ось, як уражені американці загалом пережили перший день Арктичного циклону

Причиною сильного похолодання стало морозне повітря, що прийшло з Північного полюсу, передає "Радіо Свобода".

У штатах, які зіткнуться з арктичним холодом, проживає більше 55 мільйонів чоловік. Житло більшості з них не пристосоване для проживання в таких погодних умовах.



Надзвичайний стан введено в штатах Середнього Заходу – Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі, а також в південних штатах – Алабамі і Міссісіпі. Там також очікуються сильні снігопади.





У центрі арктичного циклону опинилося місто Чикаго. За температури -20 градусів повітря відчувається на -50.

