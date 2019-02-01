Львівська митниця ДФС перетнула рубіж у 10 тисяч з оформлення автомобілів Суспільство | 30-01-2019, 15:58 0 117

До Держбюджету скеровано понад 563 млн гривень митних платежів.

З 25 листопада, після внесення змін у податкове і митне законодавство, у Львівській митниці ДФС у митному режимі «імпорт» оформлено 10022 транспортних засоби громадян. З них майже 6,5 тисяч – автомобілі, що були ввезені на митну територію України у період з 1 січня 2015 року та поміщені в митні режими «транзит» або «тимчасове ввезення» (так звані євробляхи).

Як відомо, протягом 90 календарних днів з дня набуття чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, крім електромобілів, до акцизного податку застосовується коефіцієнт 0,5. Це стосується тих, хто ввозить один легковий автомобіль для власного використання. Пільговий період закінчується через 90 календарних днів з дня набуття чинності відповідним законом, а саме – 22 лютого 2019 року.

