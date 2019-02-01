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К У Інститут міста проводить опитування: Чи діє децентралізація в Україні?
|Суспільство | 30-01-2019, 15:55
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|Команда Інституту міста проводить загальноукраїнське опитування в рамках VII Форуму місцевого самоврядування, щоб дізнатися громадську думку про процес децентралізації в Україні. Додамо, що Форум відбудеться навесні у Львові.
«Згідно з оцінками експертів, реформа децентралізації є однією з найбільш успішних. Переважно у соціологічних дослідженнях висвітлено загальне уявлення про децентралізацію серед українців. Наша мета — закласти регіональний вимір у вивченні кожного показника, що дозволить зрозуміти специфіку впровадження засад реформи на локальному рівні», — коментує керівник програми аналізу та досліджень К У Інститут міста Тетяна Приходько.
Це опитування буде цікавим для українців, які зацікавлені розвитком країни, хто є експертом у сфері децентралізації, хто вже є у складі ОТГ, хто має бажання долучитися до процесу об'єднання
Дедлайн анкетування — до 1 березня 2019.
«ОМС — це органи місцевого самоврядування, а саме: ради (сільські, селищні, міські тощо), що представляють відповідні територіальні громади, виконавчі комітети відповідних рад та голови.
Децентралізація — процес передачі повноважень, фінансів, відповідальності від державної влади якнайближче до людей — органам місцевого самоврядування.
У цій анкеті немає правильної чи неправильної відповіді, тож відповідати варто сміливо та впевнено. Ми ж гарантуємо конфіденційність інформації та висвітлення даних в узагальненому вигляді", — закликають в К У Інститут міста.
Відповідати на актуальні запитання про темпи реформи місцевого самоврядування в Україні слід ТУТ.
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