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Найвищу середню заробітну плату на Львівщині виплачують у галузі фінансової діяльності та страхування
|Суспільство | 30-01-2019, 13:48
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Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що за результатами поданої звітності з єдиного внеску у січні п. р. 1564 суб’єкти господарювання в грудні 2018 року виплачували заробітну плату найманим працівникам менше встановленого законодавством мінімуму. Це 4,3 відсотка від загальної кількості роботодавців Львівської області.
Найнижча середня заробітна плата згідно з даними звітності з єдиного внеску у грудні 2018 року виплачувалась в готельному та ресторанному бізнесі – 4 584 гривні. В цій галузі задіяно 17 000 найманих осіб, з них 769 осіб отримували у грудні 2018 року заробітну плату менше 3 723 гривень. В оптовій та роздрібній торгівлі у грудні 2018 року середня заробітна плата становила 5 210 гривень. В сфері торгівлі працює 73 108 найманих осіб, з них 5 152 особи отримували заробітну плату менше встановленого законодавством мінімуму.
У Львівській області найвищу середню заробітну плату згідно з даними звітності з єдиного внеску за грудень 2018 року виплачують у галузі фінансової діяльності та страхування – 11 772 грн., у трудових відносинах перебуває 2 938 найманих осіб. На підприємствах у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу, води середня заробітна плата становить 11 402 грн. та працевлаштовано 14 049 найманих осіб. У державному управлінні середня заробітна плата – 11 137 гривень, у трудових відносинах перебуває – 104 798 осіб.
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