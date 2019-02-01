Двоє поліцейських загинули у ДТП на Одещині Суспільство | 30-01-2019, 09:41 0 102 У вівторок на автошляху Одеса-Овідіополь біля Гребного каналу у дорожньо-транспортній пригоді за участі маршрутного таксі загинуло двоє поліцейських.



Про це повідомляє поліція Одеської області.



Зазначається, що аварія сталася близько 19 години.



"Встановлено, що в ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі – молодий чоловік та дівчина. Вони обоє – працівники поліції", - йдеться у повідомленні.





У поліції додали, що ще четверо людей отримали травми.





Повідомляється, що наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.