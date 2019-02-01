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ООС: Українські військові знищили вантажівку бойовиків з озброєнням
|Суспільство | 30-01-2019, 08:12
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|Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед бійців ОС немає. Українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків і ліквідували засідку.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднних сил.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка, з автоматичних гранатометів - поблизу селища Богданівка.
Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Гнутове; із гранатометів різних систем – поблизу селища Новомихайлівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС з мінометів калібру 82 мм. в районі селища Кримське та населеного пункту Катеринівка, з великокаліберних кулеметів - в районі селища Луганське.
Із мінометів калібру 82 мм. та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту хутір Вільний.
За даними розвідки, 29 січня 4 окупантів знищено, 6 - отримали поранення.
Крім того, українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків.
"Також, в ході розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку, було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено: ПТРК "Фагот" - 1шт.; РПГ-18 - 1шт.; НСВ-12,7 "Утьос" - 1 шт.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.
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