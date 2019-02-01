ООС: Українські військові знищили вантажівку бойовиків з озброєнням Суспільство | 30-01-2019, 08:12 0 96 Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед бійців ОС немає. Українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків і ліквідували засідку.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднних сил.



"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка, з автоматичних гранатометів - поблизу селища Богданівка.



Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Гнутове; із гранатометів різних систем – поблизу селища Новомихайлівка.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС з мінометів калібру 82 мм. в районі селища Кримське та населеного пункту Катеринівка, з великокаліберних кулеметів - в районі селища Луганське.



Із мінометів калібру 82 мм. та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту хутір Вільний.



За даними розвідки, 29 січня 4 окупантів знищено, 6 - отримали поранення.



Крім того, українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків.







"Також, в ході розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку, було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено: ПТРК "Фагот" - 1шт.; РПГ-18 - 1шт.; НСВ-12,7 "Утьос" - 1 шт.



Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.