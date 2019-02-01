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Фахівці фіскальної служби провели кущовий семінар для ужгородських суб’єктів господарювання
|Суспільство | 29-01-2019, 18:50
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Сьогодні, у великому залі Ужгородської міської ради відбувся кущовий семінар на тему: «Новації в податковому законодавстві, які набрали чинності з 1 січня 2019 року». На захід були запрошені підприємці, бухгалтери, які здійснюють діяльність в Ужгороді та Ужгородському районі.
Із вступним словом до учасників семінару звернулась Марія Бадида – начальник управління у м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області.
Про новації, актуальні норми податкового та трудового законодавства розповідали Марта Волощук – голова Ради територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Ярослав Турянський – начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Закарпатській області, Оксана Носова – начальник управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Закарпатській області, Маріанна Переш – начальник відділу розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб, Михайло Подгорнов – заступник начальника управління-начальник відділу фактичних перевірок, контролю за проведенням готівкових операцій управління аудиту, Надія Бобонич – заступник начальника відділу адміністрування податку на прибуток, місцевих податків, екологічного податку та рентної плати управління податків і зборів з юридичних осіб, Михайло Бейко – головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на прибуток, місцевих податків, екологічного податку та рентної плати управління податків і зборів з юридичних осіб.
Спікери семінару розповіли присутнім про зміни, внесені до Податкового кодексу України в частині оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зміни щодо справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, додержання законодавства про працю, зайнятість, виплату заробітної плати, використання реєстраторів розрахункових операцій у 2019 році, оподаткування прибутку підприємств, зокрема, заповнення декларації з податку на прибуток у 2019 році, а також зміни до Податкового кодексу України в частині адміністрування місцевих податків (екологічний податок, туристичний збір, рентна плата, плата за землю) та порядок зупинення податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, умови та порядок розблокування ПН/РК, розгляд повідомлень платників щодо реальності господарських операцій по ПН/РК, реєстрація яких є зупинена.
Зауважимо, що на таких практичних заходах кожен із присутніх має можливість отримати особисту кваліфіковану консультацію, поради та застереження, тож працівники органів ДФС у Закарпатській області закликають платників податків бути обізнаними із новаціями в законодавстві, брати активну участь у семінарах та публічних заходах.
ДФС у Закарпатській області
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