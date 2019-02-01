На кордоні затримали професійне музичне обладнання Суспільство | 29-01-2019, 13:47 0 105



У зону митного контролю пункту пропуску «Шегині-Медика» (Львівська обл.) під керуванням громадянина України, 48-річного мешканця Тернопільщини, смугою руху «червоний коридор» заїхав транспортний засіб «FIAT DUCATO».

Під час письмового декларування громадянин заявив про наявність у нього музичного обладнання та аксесуарів до нього загальною вартістю 891 євро. Однак у митників виникла підозра щодо наявності в транспортному засобі інших предметів та товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню. Тож автомобіль скерували у спеціально відведене місце для огляду транспортних засобів. Там, окрім задекларованих товарів, було виявлено мікшерний пульт торгової марки (далі – т.м.) «Behringer» XENYX X1204USB., директ бокс т.м. «Behringer» ULTRA DI DI100., тестер т.м. «Behringer» CT 100, набір мікрофонів (3 шт.). Вказаний товар громадянин визнав своєю власністю.

Згідно зі ст. 257 Митного кодексу України визначено, що декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмово, усно, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Таким чином громадянин не задекларував товари.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст.472 Митного кодексу України. Предмети порушення вилучено. Вартість товарів буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

