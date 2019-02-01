Розмитнення авто-євроблях на Закарпатській митниці вже поповнило бюджет на 404,5 млн гривень Суспільство | 29-01-2019, 13:45 0 105

З 25 листопада 2018 року по 29 січня 2019 року від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією на Закарпатській митниці до бюджету надійшло понад 404,5 млн гривень.

За вказаний термін оформлено 6383 автомобілі з єврономерами. З них – 1744 – автівки, які були ввезені на митну територію України до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За ці транспортні засоби сплачено майже 110 млн грн митних платежів, в тому числі майже 15 млн грн – добровільних внесків. Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

На митниці зазначають, що враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, громадяни почали активніше оформлювати свої автівки. Так, протягом минулої доби було здійснено митне оформлення 341 автомобіля з єврономерами.

Зауважимо, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Це передбачено чинним законодавством.

ДФС у Закарпатської області

