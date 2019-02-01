До 8 лютого школярі можуть подати роботи для участі у мистецькому конкурсі від ДФС Суспільство | 29-01-2019, 11:05 0 95

Для участі в першому відбірковому етапі ІІ Всеукраїнського Мистецького конкурсу «Податкова абетка» для учнів 1-4 класів та «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи» – для учнів 5-9 класів конкурсні роботи необхідно подати до Головного управління ДФС у Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина,52 до 8 лютого 2019 року.

Мета конкурсу – популяризація податкової та митної грамотності, сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків у дітей та молоді шкільного віку.

Роботи учасників приймаються у форматі А2, А3, А4 за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової та митної тематики:

- образотворче мистецтво (малюнки);

- декоративно-прикладне мистецтво (аплікації, колажі, вишивки, батик, бісероплетіння, художня різьба, ліплення);

- комп’ютерна графіка.

Роботи можуть бути підготовлені до експонування (укомплектовані паспарту, підрамником, рамкою). Від одного учасника приймається не більше 3-х конкурсних робіт. Роботи, подані на конкурс, авторам не повертаються.

У конкурсі не беруть участь діти працівників Університету державної фіскальної служби України, територіальних органів ДФС, а також діти будь-яких інших осіб, які мають відношення до організації та/чи проведення конкурсу.

Фінальний етап конкурсу відбудеться на базі Національного університету Державної фіскальної служби України у березні 2019 року.

ДФС у Закарпатській області

