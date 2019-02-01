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Розклад руху поїзда №968/967 Чернівці – Сокиряни – Чернівці у лютому зазнає тимчасових змін
|Суспільство | 29-01-2019, 11:05
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У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Ларга – Васкауци у лютому цього року зазнає тимчасових змін розклад руху поїзда №968/967 сполученням Чернівці – Сокиряни – Чернівці.
У періоди 1, 4-9, 11-15, 18-22 та 25-28 лютого 2019 року цей поїзд курсуватиме лише до станції Ларга та зворотною.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
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