Доба в ООС: 5 обстрілів за добу, окупанти втратили двох бойовиків Суспільство | 29-01-2019, 08:47 0 99

Минулої доби російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях українських захисників велися з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Широкине і з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Кримське, населених пунктів Травневе і Новотошківське.



Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.



Підрозділи ООС, обороняючись, застосовували чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, 28 січня двох окупантів було знищено та один отримав поранення.



Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.