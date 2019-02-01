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Доба в ООС: 5 обстрілів за добу, окупанти втратили двох бойовиків
|Суспільство | 29-01-2019, 08:47
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Минулої доби російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях українських захисників велися з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Широкине і з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Кримське, населених пунктів Травневе і Новотошківське.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи ООС, обороняючись, застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 28 січня двох окупантів було знищено та один отримав поранення.
Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.
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