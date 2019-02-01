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Наповнення державної казни - завдяки спільним заходам з органами місцевої влади

Суспільство | 28-01-2019, 15:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    


Днями відбулась зустріч начальника Галицького управління Головного управління ДФС у Львівській області Андрія Кобільника із заступником голови Сихівської районної адміністрації Дякун Іриною Романівною. Головною темою зустрічі було обговорення перспектив виконання місцевого бюджету у 2019 році та у січні ц.р. зокрема.
Під час зустрічі обговорили питання збільшення надходжень до місцевого бюджету, зокрема щодо розширення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, вжиття заходів щодо детінізації зайнятості населення, забезпечення погашення заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку, вжиття заходів щодо недопущення суб’єктами господарювання мінімізації сплати акцизного податку, проведення спільних обстежень щодо встановлення фактів незаконної діяльності АЗС на території обслуговування.
Підбиваючи підсумки, учасники зустрічі дійшли згоди, що співпраця фахівців фіскальної служби з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району сприяє вирішенню проблемних питань та збільшенню надходжень до місцевого бюджету, тому й триватиме надалі.

До місцевого бюджету надійшло єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2224200тис.гривень
Платниками Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області за 2018 року сплачено до бюджету:
- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 2224200 тис. грн.;
- військового збору - 173020 тис. грн.;
- податку з доходів з фізичних осіб 1668400 тис. грн.;
- єдиного податку з фізичних осіб - 265300 тис. грн.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 8600 тис.грн.;
- транспортного податку - 1600 тис. грн.;
- земельного податку та орендної плати - 8030 тис. гривень.

Від платників Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області до зведеного бюджету надійшло 34866,8 тис.грн. в рахунок погашення податкової заборгованості
Надходження від платників Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області в рахунок погашення податкової заборгованості до Зведеного бюджету за 2018 рік становлять 39758,9 тис.грн., в тому числі до Державного бюджету 34866,8 тис.гривень. Від реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави, до Державного бюджету надійшло 182,5 тис.грн., до місцевого бюджету надійшло 15,8 тис.гривень.
До бюджету надійшло 1465,4 тис.грн. від наданих платникам податків розстрочок грошових зобов’язань та податкового боргу, списано безнадійного податкового боргу в сумі 130 547,4 тис.грн., в тому числі боргу банкрутів в сумі 122 880,9 тис.гривень.

Фахівці Галицького управління за 2018 рік надали 40783 адиіністративних послуг
У 2018 році фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надано 40783 адміністративних послуг, а саме:
- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО - 11867,
- надання відомостей з ДРФО - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків - 1605,
- реєстрація платників єдиного податку - 5561,
- надання витягів з реєстру платників єдиного податку - 5852,
- реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 5689,
- видано довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС - 2302,
- реєстрація реєстратора розрахункових операцій - 483,
- реєстрація книги обліку розрахункових операцій - 4988,
- реєстрація розрахункових книжок - 904
- видано 183 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, тощо.

За 2018 рік до Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надійшло 14 зверенень громадян
До Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області протягом 2018 року надійшло 14 звернень громадян. Також 7 інформаційних запитів на сервіс „Пульс”. Кожний громадянин отримав зворотний дзвінок з інформацією про вжиті заходи. Всі запити були оперативно розглянуті в найкоротші терміни. Порушені питання вирішені по суті. Претензій у заявників не було.

За 2018 рік до Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надійшло 20 запитів на публічну інформації
За 2018 рік до Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надійшло 20 запитів про надання публічної інформації. Відповідно до ст.20 Закону України „Про доступ до публічної інформації” всі запити було вчасно розглянуто та надано відповіді.

Галицьке управління ГУ ДФС у Львівській області прийняло участь у 51 засіданні комісій з питань легалізації заробітної плати
У 2018 році працівники Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області приймали участь у 51 засіданні комісій з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення повноти і своєчасності сплати податків та єдиного внеску, які діють при Галицькій та Сихівській районних адміністраціях Львівської міської ради, при Львівській міській раді, на яких було заслухано 384 суб’єктів господарювання, що виплачують заробітну плату менше встановленого законодавством розміру. Погодились підняти рівень заробітної плати 328 СГД.
Налагоджено співпрацю з органами місцевої влади щодо залучення платників до оподаткування місцевими податками.
На засідання міжвідомчих робочих груп та робочих груп при Галицькій та Сихівській районних адміністраціях Львівської міської ради, при Львівській міській раді розглядались питання щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету, зменшення податкового боргу.
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