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Прорив греблі у Бразилії: кількість загиблих зросла до 58
|Суспільство | 28-01-2019, 08:28
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|Кількість загиблих від прориву греблі на залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії зросла до 58 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника цивільної оборони штату Мінас-Жерайс Флавіо Годінго.
Очікується, що кількість жертв зростатиме.
Нагадаємо:
26 січня на залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії прорвало греблю резервуару з відходами видобутку корисних копалин. Тоді повідомлялося про 9 загиблих, близько 300 людей вважалися зниклими безвісти.
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