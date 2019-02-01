Прорив греблі у Бразилії: кількість загиблих зросла до 58 Суспільство | 28-01-2019, 08:28 0 121 Кількість загиблих від прориву греблі на залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії зросла до 58 осіб.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника цивільної оборони штату Мінас-Жерайс Флавіо Годінго.



Очікується, що кількість жертв зростатиме.



Нагадаємо:



26 січня на залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії прорвало греблю резервуару з відходами видобутку корисних копалин. Тоді повідомлялося про 9 загиблих, близько 300 людей вважалися зниклими безвісти.