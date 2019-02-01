У РФ затримали підозрюваного у викраденні картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" Суспільство | 28-01-2019, 08:27 0 128 Співробітники МВС і ФСБ Росії затримали підозрюваного у викраденні картини Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з Третьяковської галереї у Москві.



Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на офіційного представника МВС РФ Ірину Вовк.



"У рамках розслідування було встановлено підозрюваного у скоєнні даного злочину. Ним виявився 31-річний чоловік, який був затриманий в селищі Заріччя Московської області", - заявила Ірина Вовк.



За її словами, підозрюваний "розповів, що сховав викрадену картину на території недобудованого об'єкта в Одинцовському районі, де вона і була вилучена поліцейськими".



"За попередніми даними, злочин скоєно з корисливих спонукань. Встановлюються можливі співучасники затриманого, розслідування кримінальної справи триває", - зазначили в МВС Росії.



Зазначається, що підозрюваного у грудні 2018 року затримувала московська поліція за зберігання наркотиків.



Він є фігурантом кримінальної справи, порушеної за ст. 228 КК РФ, на момент затримання перебував під підпискою про невиїзд.



Нагадаємо:



27 січня у Москві з виставки картин Архипа Куїнджі, яка проходить у Третьяковській галереї, на очах відвідувачів викрали полотно "Ай-Петрі. Крим".

Виставка Куїнджі у Третьяковській галереї триває з 6 жовтня до 17 лютого 2019 р., до неї увійшли полотна з колекції Третьяковки і Російського музею, твори з 19 найбільших регіональних зборів, а також з музеїв Азербайджану, Білорусі і з однієї приватної колекції.

Архип Куїнджі - російський художник грецького походження, майстер пейзажного живопису. Він народився у Маріуполі 1842 року.

Картина "Ай-Петрі" є зразком гірського пейзажу, створювалася у 1898-1908 рр. Полотно виставляється у Російському музеї у Санкт-Петербурзі.