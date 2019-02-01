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ООС: Бойовики 1 раз порушили режим "тиші", без втрат
|Суспільство | 28-01-2019, 08:26
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|Минулої доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець ОС не постраждав. Від початку поточної доби окупанти вогонь не відкривали.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 січня.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське.
"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
Наші захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
За дними розвідки, 27 січня 2 окупантів було знищено, 3 отримали поранення.
Протягом поточної доби бойовики вогонь не відкривали.
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