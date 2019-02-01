ООС: Бойовики 1 раз порушили режим "тиші", без втрат Суспільство | 28-01-2019, 08:26 0 168 Минулої доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець ОС не постраждав. Від початку поточної доби окупанти вогонь не відкривали.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 січня.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське.



"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.



Наші захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.



За дними розвідки, 27 січня 2 окупантів було знищено, 3 отримали поранення.



Протягом поточної доби бойовики вогонь не відкривали.