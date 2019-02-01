|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Нью-Йорку зібрали кошти для поранених українських військових
|Суспільство | 28-01-2019, 08:25
| 0 116
|
|У неділю, 27 січня, в Українській греко-католицькій церкві св. Юра у Нью-Йорку пройшов благодійний концерт на підтримку поранених українських військових.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що благодійний концерт провели фонд Revived Soldiers Ukraine разом зі львіським скрипалем-віртуозом Олександром Божиком.
"Треб продовжувати допомагати. Звісно, вже п'ятий рік війна, люди втомилися. Але у нас більше 20 тисяч поранених військових в Україні. Багато важких", - розповіла президент фонду Ірина Ващук Діспіо.
За її словами, цей концерт є одним із восьми на підтримку поранених українських військових у США.
УКРІНФОРМ
Фонд Revived Soldiers Ukraine, який існує з кінця 2015 року, збрав близько 60 тисяч доларів у 2016 році, близько $130 тисяч - у 2017-му і близько $340 тисяч - у 2018-му.
"За день благодійності у Нью-Йорку вдалося зібати $9 670", - пише "Укрінформ".
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
|01-02-2019, 10:48
| >>>
|Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
|01-02-2019, 10:14
| >>>
|Підлий вчинок браконьєрів...
|01-02-2019, 09:43
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений...
|01-02-2019, 08:09
| >>>
|У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла...
|01-02-2019, 08:05
| >>>
|Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову...
|01-02-2019, 08:03
| >>>
|Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими сирами, вином та консервами...
|31-01-2019, 17:59
| >>>
|