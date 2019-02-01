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Автомобільні шляхи Львівщини очищують від снігу
|Суспільство | 25-01-2019, 18:06
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За оперативною інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, дорожній комплекс активно працює на автомобільних дорогах.
Для забезпечення належного руху транспорту було задіяно 57 одиниць техніки. З метою утримання доріг у належному стані використали 233 т піскосуміші. Також до робіт з очищення автомобільних доріг від снігу залучили майже 20 робітників.
Львівська обласна державна адміністрація просить мешканців Львівщини, а також гостей звертатися на «гарячу» лінію області «112» у разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг. А також закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил.
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