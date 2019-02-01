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Про актуальне у податковому законодавстві – на семінарі у Мукачеві
|Суспільство | 25-01-2019, 15:19
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Напередодні у Мукачеві відбувся семінар для платників міста та району. Про новації, актуальні норми податкового та трудового законодавства розповідали Марта Волощук – голова Ради територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Оксана Носова – начальник управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Закарпатській області, Алла Дацюк – начальник відділу комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області, Ярослав Турянський – начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Закарпатській області, Юлія Кілару – голова Закарпатського територіального відділення Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України».
Відкрив семінар Володимир Куп`як – заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Мукачівського управління Головного управління ДФС у Закарпатській області.
Фахівці поінформували присутніх про актуальні питання податкового законодавства, зокрема, йшлося про особливості кампанії декларування доходів громадян отриманих у 2018 році, оподаткування доходів податком на доходи фізичних собі та військовим збором, нововведення щодо використання реєстраторів розрахункових операцій у 2019 році, зміни щодо справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування прибутку підприємств, заповнення декларації з податку на прибуток у 2019 році, оподаткування податком на додану вартість, а також про порядок зупинення податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, умови та порядок розблокування ПН/РК, а також розгляд повідомлень платників щодо реальності господарських операцій по ПН/РК, реєстрація яких зупинена.
Варто зазначити, що своєчасне інформування платників про новації в законодавстві сприяє попередженню та уникненню порушень, а формат проведення семінарів у Закарпатті – доволі поширена практика серед фахівців ДФС, адже таким чином платники можуть безпосередньо поцікавитись актуальним для них питанням, та отримати кваліфіковану відповідь чим вони активно й користувались під час заходу.
Зауважимо, що наступний семінар відбудеться в Ужгороді 29 січня, о 10:00 за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3 (приміщення Ужгородської міської ради).
ДФС у Закарпатській області
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