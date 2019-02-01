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Львів’янина, який продав протитанкову гранату, посадили під варту
|Суспільство | 25-01-2019, 14:18
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За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, слідчими Галицького відділу поліції, цьогоріч, 22 січня, повідомлено про підозру 41-річному місцевому мешканцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут вибухових пристроїв та боєприпасів).
Встановлено, що чоловік незаконно зберігав, а згодом і продав за 150 тис гривень реактивну протитанкову гранату РПГ-22 «НЕТТО» (яка відноситься до категорії вибухових пристроїв та боєприпасів).
Цього ж дня, слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На даний час, органом досудового розслідування перевіряється причетність вказаної особи до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.
У разі доведення вини підозрюваний може потрапити до в’язниці на 7 років.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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