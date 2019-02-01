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Закарпатського митника нагородили почесним сертифікатом Всесвітньої митної організації
|Суспільство | 25-01-2019, 13:19
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Напередодні Міжнародного дня митника, який відзначається 26 січня, заступника начальника Закарпатської митниці ДФС – Миколу Ясевича нагороджено почесним сертифікатом Всесвітньої митної організації. Вручив нагороду своєму колезі Станіслав Балуєв – начальник Закарпатської митниці ДФС.
– Шановні колеги, ви стоїте на варті економічних інтересів нашої країни. Реальні кроки, зроблені всіма нами в напрямку спрощення митних процедур, адаптації митного законодавства України до світових стандартів, підвищення ефективності управлінської діяльності, дають конкретні результати. Сподіваюся, що і надалі ми будемо системно та цілеспрямовано докладати активних зусиль задля подальшого оновлення роботи служби, вірно служити інтересам України та її народу, з честю примножувати кращі професійні традиції старшого покоління. Сердечно бажаю всім нам і нашим родинам здоров’я, щастя, добра, благополуччя і нових успіхів в ім’я Української держави, – зазначив очільник митниці, вітаючи нагородженого та всіх колег зі святом.
Варто зазначити, що тематика відзначення Міжнародного дня митника у цьому році – «Розумні кордони – для безперешкодної торгівлі, подорожей та перевезень». Відтак нагороди отримали представники ДФС та інших державних органів, які продемонстрували значні досягнення у сферах спрощення митних процедур, боротьби з корупцією, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.
Довідково. 26 січня 1953 року в Брюсселі головами митних служб 17 країн Європи була відкрита 1-а сесія Ради митного співробітництва. Враховуючи внесок Ради (у 1994 році перейменована у Всесвітню митну організацію) у розвиток відносин між країнами, 26 січня 1983 році було засновано щорічне свято – Міжнародний день митника, яке святкують більше ніж 800 тис. митників в усьому світі. Наразі до складу ВМО входить 183 країни світу.
ДФС у Закарпатській області
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