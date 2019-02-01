ПРАЦІВНИК ЛЬВІВСЬКОЇ МИТНИЦІ ВІДМОВИВСЯ ВІД ХАБАРА Суспільство | 25-01-2019, 11:34 0 115

Учора, 24.01.2019р., співробітники національної поліції у взаємодії з працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Львівської митниці ДФС припинили та задокументували спробу громадянина України надати неправомірну вигоду у сумі 150 дол. США посадовій особі підрозділу Львівської митниці ДФС.

Вказані кошти громадянин пропонував працівнику митниці за переміщення поза митним контролем вантажу «двигун автомобільний вживаний». Посадова особа митниці від даної пропозиції відмовилася та повідомила про це керівництво підрозділу. Також здійснено виклик слідчо-оперативної групи національної поліції.

Розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду). За вчинення такого протиправного діяння громадянину загрожує штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

